Как не стать жертвами интернет-мошенников, рассказали студентам ПсковГУ представители управлений ФСБ и МВД

08:57, 20 марта 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялась встреча студентов с сотрудниками управлений ФСБ и МВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Капитан полиции, оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников рассказал студентам о профилактике дистанционного мошенничества и кибергигиене.

Спикер подробно описал наиболее распространенные схемы дистанционного мошенничества и привел примеры из практики. Это помогло лучше понять действия злоумышленников и оценить степень опасности.

Студенты получили советы, помогающие сохранить персональные данные. Так, рекомендовано использовать разные пароли для каждого сайта, с осторожностью относиться к подозрительным ссылкам, связываться лично с близкими, от которых получена просьба о переводе денежных средств.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности онлайн-платежей и использования банковских карт.

Сотрудник управления ФСБ напомнил, что мошенники часто представляются сотрудниками силовых ведомств, побуждая своих жертв совершать диверсии и террористические акты на территории нашей страны. В преступную деятельность мошенники нередко вовлекают молодёжь, обещая лёгкий и быстрый заработок (курьер, регистрация сим-карт, продажа аккаунтов госуслуг и пр.).

Сотрудник ФСБ предупредил об ответственности за оказание содействия сотрудникам иностранных спецслужб. В зависимости от тяжести содеянного гражданину РФ может грозить наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Специалист порекомендовал студентам не искать лёгких и быстрых путей заработка, а осваивать профессию и работать законно.

В случае звонка от людей, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, стоит обратиться в этот орган лично, чтобы развеять все сомнения.

Также необходимо обратиться к правоохранителям, если замечено, что кто-то из близких друзей или одногруппников начал странно себя вести - например, проявляет повышенную тревожность, не отвечает на вопросы, постоянно разговаривает с кем-то по телефону.

Специалист напомнил, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не угрожают гражданам, не шантажируют их и не заставляют совершать противоправные действия.

Отметим, встреча состоялась при содействии Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.