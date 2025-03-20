Россияне сталкиваются с трудностями при смене мобильного оператора с сохранением номера - опрос

10:31, 20 марта 2025, ПАИ

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому совместно с организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», почти половина россиян (40%), желающих сменить мобильного оператора с сохранением номера, не смогли этого сделать из-за препятствий со стороны предыдущего оператора.

Несмотря на то, что 98% россиян осведомлены о возможности смены оператора с сохранением номера, и почти каждый четвёртый (23%) пытался это сделать за последние два года, успешными оказались только 60% случаев.

«Долго ждала ответа. Потом еще ждешь перевода», – поделилась респондент.

«Упорство бывшего оператора — замучили звонками, но цену на тариф не опускали», – пожаловался ещё один человек из опрошенных ВЦИОМ.

Функция перехода к другому оператору со старым номером доступна больше 10 лет, и позволяет сохранить доступ к личным данным. Однако как показало исследование, смена оператора из категории «большой четвёрки» (билайн, Мегафон, МТС и Т2) на банковского оператора (Сбермобайл, Т-мобайл, Газпромбанк, ВТБ) оказалась труднее (55% переходов), чем переход к другому небанковскому оператору (62% переходов).

Среди основных барьеров, с которыми сталкиваются пользователи при смене оператора, называются: длительность перехода (11%), нежелание оператора отпускать абонента (9%), необходимость приехать в офис оператора (6%), ошибка в персональных данных (5%), невозможность получить ожидаемый выгодный тариф (4%).

Потребители считают, что процесс переноса номера должен занимать 11-2 дня (59%), но у 29% опрошенных этот процесс занял больше времени, чем предполагает закон (максимальный срок – 8 дней). Более трети (35-38%) опрошенных оказались недовольны качеством работы сотрудников предыдущего оператора связи.

«Непонятна цепочка действий. Боюсь, что что-то сделаю не так и вообще потеряю номер», – рассказал опрошенный.