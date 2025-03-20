Из-за ямочного ремонта проспекта Ленина в Великих Луках движение будет затруднено

10:43, 20 марта 2025, ПАИ

21, 22, 23 и 24 марта в Великих Луках локальными картами будут ремонтировать проспект Ленина от моста до площади Калинина, сообщили ПАИ в администрации города.

23 марта ремонт начнется в 7:00 с перекрёстка улицы Некрасова и проспекта Ленина. 24 марта - в 18:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Зверева.

Из-за работ движение по проспекту, возможно, будет затруднено. Автомобилистов просят учесть это при планировании маршрутов.