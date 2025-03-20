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Иеромонах Прохор назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии

Иеромонах Прохор (Андрейчук) назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом сообщается в телеграм-канале семинарии.

Иеромонах Прохор. Фото: Псково-Печерская духовная семинария

Решение принято Священным синодом 20 марта 2025 года (журнал № 20).

Ранее сообщалось, что Снетогорский монастырь примет участие в проекте детского технопарка «Кванториум Псков».

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