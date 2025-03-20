Иеромонах Прохор назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии

20:09, 20 марта 2025, ПАИ

Иеромонах Прохор (Андрейчук) назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом сообщается в телеграм-канале семинарии.

Решение принято Священным синодом 20 марта 2025 года (журнал № 20).

Ранее сообщалось, что Снетогорский монастырь примет участие в проекте детского технопарка «Кванториум Псков».