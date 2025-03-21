Похитителя продуктов и спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках

10:12, 21 марта 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 марта в 10:30 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на проспекте Ленина сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртное и продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.