О новых схемах обмана и профилактике IT-преступлений рассказывают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый новым схемам мошенничества, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 21 марта.
Что снова придумали мошенники, чтобы обманывать доверчивых граждан, сколько сбережений украли у жителей Псковской области, как уберечь себя и своих близких от потерь?
Об этом рассказывает начальник контрольно-методического отдела Следственного управления УМВД России по Псковской области Дмитрий Аревшатов.
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