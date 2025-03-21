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Общество

О новых схемах обмана и профилактике IT-преступлений рассказывают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый новым схемам мошенничества, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 21 марта.

Что снова придумали мошенники, чтобы обманывать доверчивых граждан, сколько сбережений украли у жителей Псковской области, как уберечь себя и своих близких от потерь?

Об этом рассказывает начальник контрольно-методического отдела Следственного управления УМВД России по Псковской области Дмитрий Аревшатов.

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