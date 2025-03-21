Связь в Великолукском районе модернизировали к дачному сезону

14:13, 21 марта 2025, ПАИ

Цифровая экосистема МТС включила 4G в Великолукском районе к предстоящему дачному сезону. Жители получили возможность подключиться к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи, сообщили ПАИ в пресс-службе МТС.

Новое телеком-оборудование цифровой экосистемы появилось в деревнях Шелково и Рыжаково, а также в СНТ «Платоново» Великолукского района, где проживает в общей сложности не менее тысячи человек. Теперь жителям этих населённых пунктов стал доступен мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с и улучшенная голосовая связь.

С наступлением нового тёплого сезона дачники смогут быть на связи с близкими и друзьями всегда, даже во время первых работ в саду и огороде. Скорость мобильного интернета позволит за несколько минут находить всю необходимую для жителей сельской местности информацию: о ранних сортах растений, овощей и фруктов, о способах подготовить участок к предстоящему сезону, о советах по «пробуждению» почвы после зимы, а также о современном и удобном оборудовании и технике для дачных работ.

«В преддверии весенне-летнего периода потребность в качественной мобильной связи в пригородной местности значительно возрастает из-за притока дачников. В этот период многие горожане выбирают жизнь за пределами мегаполисов, чтобы насладиться природой, провести время с семьёй и друзьями или удалённо работать, находясь в комфортных условиях. Именно поэтому мы уделяем большое внимание модернизации нашей инфраструктуры в дачных массивах, чтобы даже на отдыхе наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом для работы, общения и отдыха», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.