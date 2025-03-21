Скоростной 4G билайна появился ещё в 30 деревнях и сёлах Псковской области

17:32, 21 марта 2025, ПАИ

Быстрый 4G (Джи) билайна в 14 муниципальных районах области появился в феврале 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены посёлки и деревни, где проживает до 500 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайна получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.

Высокоскоростной мобильный интернет в этих населённых пунктах развернут с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («Голос по сети LTE»).

«Для нас важно не только расширять покрытие и запускать новые базовые станции, но и защитить наших клиентов от нежелательных звонков. Поэтому запустили сервис «Моя безопасность». Он не только блокирует звонки мошенников, но и сам отвечает на входящие со спамом. Работает этот сервис бесплатно, и подключается автоматически», – отметил директор Псковского отделения билайна Иван Сапко.

Билайн продолжит подключение малых населённых пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН билайн подключил к мобильной связи 4G около 2 000 населённых пунктов в разных регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

Узнать о населённых пунктах, где появилась связь 4G билайна, можно здесь.

* VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые её поддерживают, читайте на beeline.ru.

** сервис в приложении билайн (12+). Мошеннические и спам-звонки определяются с применением специальных алгоритмов без учёта предпочтений абонента.

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