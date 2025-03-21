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Общество

О важности продуманного досуга для детей на весенних каникулах напомнили псковским родителям

О важности продуманного досуга для детей на весенних каникулах напомнила родителям уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей еженедельной программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 21 марта.

«Выражаю слова благодарности тем родителям, кто заранее побеспокоился о занятости своих детей в каникулярное время. Как показывает практика, организованный досуг, активная занятость снижают риски неприятных ситуаций и угрозу травматизма ребенка», – отметила Наталия Соколова.

«Помимо ежедневного ненавязчивого напоминания своим чадам о правилах безопасности на улице, дома, на дороге и даже в интернете, поинтересуйтесь афишей мероприятий в учреждениях, которые находятся поблизости. И в библиотеках, музеях, театрах и домах творчества в каникулярный период проходят многочисленные выставки, спектакли и концерты», – посоветовала детский омбудсмен.

Напомним, что в Псковской области весенние каникулы начинаются с 24 марта.

Подкаст программы «Внимание, дети!» слушайте здесь.

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