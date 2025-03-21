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Общество

Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать

Общественные территории, которые жители Псковского района выбрали в прошлом году в рамках общероссийского голосования, начали благоустраивать, сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Выбранные жителями Псковского района общественные территории начали благоустраивать
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнила она.

В деревне Писковичи между домами № 7, 9 и 12 ведут планировку территории, разрабатывают грунт экскаваторами и устанавливают бордюрный камень. Также уже подготовили основание для пешеходной дорожки из брусчатки.

А в деревне Неёлово-1 работы проводят в сквере у дома № 3 на улице Новой. Специалисты уже выполнили демонтажные и земляные работы, а как позволит погода, приступят к устройству дренажа, а затем и к обустройству мини-футбольного поля и волейбольно-баскетбольной площадки.

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