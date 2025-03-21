Аналитики Домклик: Доля первичного рынка в объёме выданной ипотеки остаётся рекордно высокой

15:59, 21 марта 2025, ПАИ

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке недвижимости, которые произошли в феврале 2025 года. В этой части исследования эксперты описали, как меняется распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Методология

С января 2025 года методика расчёта структуры ипотеки была изменена: теперь рассматривается распределение не количества выдач за месяц, а объёма выданных средств (данные Сбера). При анализе также учитываются транши (последующие выдачи).

Распределение объёма выданной ипотеки по типам кредитов в феврале 2025 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «первичное» и «вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для топ-10 регионов РФ по объёму выдач в феврале 2025 года. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объёме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п. п.).

После ожидаемого сезонного снижения в начале года, в феврале спрос на ипотеку вновь растёт. По данным Сбера, объём выданных средств составил 126,2 млрд рублей, что на 80 % превышает январское значение.

Недельная статистика выдач показала, что на протяжении первых трёх недель динамика спроса была относительно равномерной: в первую неделю объём составил 26 млрд рублей, во вторую-третью неделю – около 30 млрд рублей. Однако на последней неделе показатель вырос до 41 млрд рублей. Доля льготной ипотеки при этом увеличилась с 83 до 87 %. Аналитики Домклик полагают, что в данном случае ускорение спроса может быть следствием улучшения условий по «Семейной ипотеке».

Рынок строящегося жилья

В последний месяц зимы объём ипотечных сделок на первичном рынке составил 88,7 млрд рублей, что на 79 % больше, чем в январе. Тем не менее февральское значение пока отстаёт от показателей четвёртого квартала 2024: так, в октябре – декабре среднемесячный объём выдач составил около 103 млрд рублей.

Вследствие широкого распространения льготной ипотеки доля сегмента в общем объёме выдач продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 70 %). Аналогичные значения фиксировались и в предыдущие месяцы.

По спросу на новостройки лидируют Бурятия, Хабаровский край, Архангельская область, Чувашия, а также Приморский край: доля первичного рынка в общем объёме ипотечных сделок составляет 82–88 %. Среди регионов-лидеров по спросу (входят в топ-10 по объёму выдач Сбера) наибольший процент сделок с новостройками отмечен в Москве (80,4 %), Ростовской (79,4 %) и Свердловской (72,1 %) областях.

Вторичный рынок

На вторичном рынке спрос также оживился: по отношению к январю объём выданной ипотеки вырос в 2,1 раза, до 31,8 млрд рублей. Текущее значение также пока не достигло уровня второго полугодия 2024 года: тогда объём выдач на рынке готового жилья стабилизировался на отметке в 85 млрд рублей в месяц.

За февраль доля сегмента выросла сразу на 4 п. п., до 25 %. Эксперты отметили, что на протяжении последних месяцев доля вторичного рынка стремительно сокращалась (с 41 % в октябре до 21 % в январе), и только в феврале этот тренд переломился.

Лидерами по доле сделок со вторичным жильём вновь стали регионы с относительно низким объёмом строительства: Чечня, Томская и Амурская области. В феврале доля вторичного рынка в общем объёме выдач составила 78,3 %, 56 % и 45,1 % соответственно.

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства остаётся сдержанным: в феврале было выдано 3,7 млрд рублей (снижение на 5 % к январю). Доля ИЖС в общем объёме выдач также остаётся скромной – около 3 %. Тем не менее эксперты ожидают, что с наступлением весенне-летнего сезона спрос активизируется: с 1 марта вступает в силу закон № 186-ФЗ, который значительно повысит безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Наибольший процент ИЖС в общем объёме выдач отмечен в Якутии (9,4 %), Астраханской области (9,3 %) и в Камчатском крае (8,4 %).