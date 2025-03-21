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Общество

Новую экскурсию разработали в Псковском музее к 80-летию Победы

Методический отдел Псковского музея представил новую экскурсионную программу «Маршрутами Победы!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей

Экскурсия рассказывает об участниках и событиях Великой Отечественной войны с посещением памятников и мемориалов комплекса памятников ратной славы на площади Победы в Пскове.

Участники экскурсии посетят мемориал в память о партизанах Псковщины, стелу «Город воинской славы», мемориальный комплекс – Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, аллею Героев Советского Союза, боевой танк Т-34 на берегу Великой с рассказом о форсировании реки и освобождении Пскова 23 июля 1944 г., памятный знак на площади Героев-десантников.

Экскурсия рассчитана на учащихся разных возрастов.

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