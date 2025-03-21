Жители 12 райцентров Псковской области смогут взять «Семейную ипотеку на вторичное жильё» с 1 апреля

17:24, 21 марта 2025, ПАИ

12 райцентров Псковской области вошли в список из 901 населённого пункта, где с 1 апреля можно будет взять «Семейную ипотеку на вторичное жильё» от Сбера. В нашем регионе это Гдов, Дно, Невель, Новоржев, Новосокольники, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Пыталово, Себеж. Заявки следует подавать на Домклик. Кредиты начнут выдавать с 1 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По её условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно. Заёмщиком может выступать один из родителей, при этом необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы продавец и покупатель не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (сёстрами, братьями, супругами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6 %. Максимальная сумма кредита – до 15 миллионов рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, которые участвуют в программе, доступны по ссылке.