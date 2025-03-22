Михаил Ведерников встретился с известным дирижёром Валерием Гергиевым и вручил ему почётный знак
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с дирижёром, художественным руководителем – директором Мариинского театра и генеральным директором Большого театра России Валерием Гергиевым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Мы дружим уже много лет и ежегодно реализуем в Псковской области совместные проекты», – отметил Ведерников. Губернатор добавил, что Валерий Гергиев с большим вниманием относится к Псковской области и многое делает для сохранения и развития её культурного наследия.
Глава региона также вручил дирижёру почётный знак «За заслуги перед Псковской областью».
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Михаил Ведерников встретился с известным дирижёром Валерием Гергиевым и вручил ему почётный знак
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