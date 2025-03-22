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Общество

Соседи в очередной раз выстрелили себе в ногу – губернатор Псковской области прокомментировал закрытие погранпереходов со стороны Прибалтики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал закрытие погранпереходов со стороны Эстонии и Латвии. Своим мнением глава региона поделился в личном телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Сначала Латвия закрыла два пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов, напомнил Ведерников. «Теперь Эстония полностью закрывает погранпереход в Нарве в пиковый период с 30 апреля по 3 мая и прекращает признание небиометрических российских загранпаспортов», – сказал он.

Губернатор считает, что причины этих действий, а именно профилактику потока нелегальных мигрантов, внезапные учения, несоответствие паспортов без биометрии рекомендациям Международной организации гражданской авиации, неубедительными. «По сути, соседи в очередной раз выстрелили себе в ногу, причём дважды. Осложнили жизнь релокантов, за что им отдельное спасибо, и своих граждан, у которых в России есть родственники – их по-человечески жаль», – добавил глава региона.

Михаил Ведерников думаю, что для россиян этот выпад может стать ещё одной причиной для возвращения на Родину, а также напомнил, что этой возможностью уже воспользовались сотни семей.

Отметим, что помощь в переселении готов оказать центр «Соотечественник». Контактный телефон – (+7 8112) 33-10-83.

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