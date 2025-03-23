Кинолог объяснил, почему рыба полезна для собак

10:32, 23 марта 2025, ПАИ

Рыба в естественном питании собаки представляет собой важный источник полезных микроэлементов, однако она не лишена рисков, поэтому её следует вводить в рацион с осторожностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Кинолог отметил, что всё дело в нюансах и что основная опасность заключается в сырой свежей рыбе. Он пояснил, что, во-первых, это может привести к заражению питомца паразитами, а во-вторых, мелкие кости могут нанести серьёзный ущерб здоровью, иногда с фатальными последствиями.

Он добавил, что в сырой рыбе содержится вещество триметиламиноксид, которое блокирует усваиваемость железа у собак, и регулярное употребление этого продукта может привести к развитию анемии.

Кинолог отмечает, что полностью исключать рыбу из рациона не следует, поскольку она является ценным источником аминокислот, жиров и микроэлементов. Эти вещества способствуют укреплению костей и зубов собаки, а также делают шерсть блестящей. Тем не менее при добавлении рыбы в питание необходимо соблюдать определённые рекомендации.

Во-первых, рыбу следует давать только после термической обработки (варить нужно 20–30 минут после закипания) или после глубокой заморозки на протяжении двух недель.

Кроме того, необходимо удалить все кости, а лучше всего измельчить кусочки в блендере, чтобы избежать риска удушья или проглатывания острых фрагментов, отметил Владимир Голубев. Чёрную плеёнку на крупных тушках следует удалить, убрать жабры и жаберные крышки, если они большие и жёсткие.

Крупные рёбра лучше не давать питомцу или предварительно перемалывать. Мелкую рыбу можно давать целиком, но если есть сомнения в её безопасности, лучше также измельчить. В качестве альтернативы можно использовать рыбную муку, однако в ней содержится меньше витаминов, добавил кинолог.

Он предупредил, что угощать собаку рыбой следует не чаще двух-трёх раз в неделю и она должна составлять не более 10 % от общего рациона.

Президент РКФ отметил, что между морской и речной рыбой следует отдавать предпочтение морской. Он указал, что для собак хорошо подходят сельдь, горбуша, салака, навага, иваси, мойва, хек, пикша и треска. Однако необходимо учитывать жирность рыбы. Например, сельдь подходит не всем собакам и в разных количествах из-за своей высокой жирности. Также он напомнил, что жареная, солёная и копчёная рыба категорически запрещена, так как может привести к необратимым последствиям для здоровья собаки.

Также все необходимые микроэлементы, содержащиеся в рыбе, питомец может получать из рыбьего жира. При этом для определения дозировки и курса приёма рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, отметил Владимир Голубев.