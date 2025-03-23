Бесплатный Wi-Fi и зарядные станции могут представлять опасность для устройств

17:24, 23 марта 2025, ПАИ

Пользование открытым бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами в общественных местах может привести к заражению мобильного устройства вредоносным ПО, которое способно похитить логины, пароли и данные о платежах, а также замедлить работу устройства или даже заблокировать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В МВД рекомендуют при необходимости подключения к общественной сети Wi-Fi избегать ввода своих персональных и платёжных данных, а также информации для авторизации на различных сайтах и сервисах. Помимо этого, не следует передавать документы и открывать банковские или финансовые приложения.