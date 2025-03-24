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Общество

Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

С 24 по 28 марта Псковский городской молодёжный центр проводит неделю бесплатных мастер-классов, сообщили ПАИ организаторы.

Фото городского молодёжного центра

На протяжении пяти дней участники смогут попробовать себя в различных сферах деятельности, таких как приготовление кофе, создание подставки для смартфона, стрельба из лука, формирование индивидуального стиля и другие. Всего запланировано девять мастер-классов.

«Мы рады, что у нас есть возможность предложить молодёжи нечто большее, чем просто набор мастер-классов, – отметила организатор мероприятия Мария Каменская. – Это шанс не только освоить новые умения, но и познакомиться с теми, кто уже добился успеха в своём деле. Мы надеемся, что участники найдут для себя новые увлечения и полезные знакомства, которые помогут им расти и развиваться».

Запись на каждый мастер-класс осуществляется отдельно, количество мест ограничено. Подробную информацию можно найти в группе Молодёжного центра Пскова в соцсети «ВКонтакте».

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Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

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