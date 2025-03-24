Согласована документация на реставрацию настоятельского корпуса Мирожского монастыря

09:28, 24 марта 2025, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Настоятельский корпус» XVII-XIX вв. из ансамбля Спасо-Мирожского монастыря. Корпус отремонтируют, отреставрируют и приспособят для современного использования, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Разработкой документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Аркада-НТ» (город Москва).