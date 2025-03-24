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Общество

Согласована документация на реставрацию настоятельского корпуса Мирожского монастыря

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Настоятельский корпус» XVII-XIX вв. из ансамбля Спасо-Мирожского монастыря. Корпус отремонтируют, отреставрируют и приспособят для современного использования, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото предоставлено Псковской епархией

Разработкой документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Аркада-НТ» (город Москва).

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