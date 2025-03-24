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Великолукская полиция ищет новых сотрудников

Великолукская полиция ищет новых сотрудников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки на службу приглашаются граждане Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; эксперт экспертно-криминалистического отдела; помощник оперативного дежурного дежурной части; полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы; полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы; полицейский-кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы; младший инспектор кинолог центра кинологической службы.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет - для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет - для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава.

При выслуге 20 лет предоставляется право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений). Сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска. Предоставляются путёвки в санатории и дома отдыха МВД России. Имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Соискатели могут обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки. Адрес: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет №322, телефон 8 (81153) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.

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