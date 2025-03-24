Магазин в Пскове обокрали дважды за день

10:35, 24 марта 2025, ПАИ

Подозреваемых в кражах из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 марта около в 17:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 39-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел спиртное, при этом не заплатив за него.

В тот же день в этом же магазине росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты. Позже выяснилось, что пскович ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По фактам краж проводится проверка, уточнили в пресс-службе.