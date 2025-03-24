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Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию

Псковичи, воспитанники спортшколы «Барс», выиграли 12 медалей чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию, которые прошли в Кингисеппе с 18 по 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области
  • Псковичи стали обладателями 12 наград чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
    Фото: Федерация плавания Псковской области

В чемпионате участвовали 314 спортсменов, а в рамках первенства было представлено 293 пловца: юноши и девушки 14–15 лет, а также юниоры и юниорки 16–18 лет из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, а также Коми и Карелии.

Сборную Псковской области представил 31 спортсмен. «Несмотря на отсутствие опыта тренировок в 50-метровом бассейне, наша команда показала отличные результаты и завоевала в сумме 12 наград», – отметили в федерации.

В чемпионате серебро на счету Ярослава Полякова на дистанции 200 метров баттерфляем, а бронзу на дистанции 50 метров брассом выиграла Анастасия Щеглова.

В рамках первенства Илья Рощупкин одержал победу на дистанции 400 метров комплексом, а также занял третье место на дистанции 200 метров на спине. Анастасия Щеглова к бронзе чемпионата добавила серебро первенства в дисциплине 100 метров брассом. Эмма Трепаленко завоевала три бронзовые медали в заплывах на 100 и 200 метров баттерфляем, а также 400 метров комплексом. Роман Адыгезалов занял третье место на дистанции 50 метров вольным стилем, а Захар Болоболов удостоился бронзовой медали в дисциплине 200 метров баттерфляем.

Также золото первенства среди юношей на счету Максима Селягина – он стал первым на 400-метровке комплексом, а на этой же дистанции третьим стал ещё один пскович Захар Пименов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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