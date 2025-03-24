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Экономика

Более ста новых квартир построили в Псковской области в январе

138 новых квартир в одном многоквартирном доме и 86 построенных населением жилых домах возвели в январе 2025 года в Псковской области. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 100,3 квадратных метра, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Объём строительных работ в первый месяц нынешнего года вырос в 2,6 раза и составил 1 млрд 528,8 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии появится новый жилой комплекс, состоящий из трёх домов, с видом на реку Великую.

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