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Общество

В Пскове четырём участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Четырём участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Торжественная церемония вручения прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 24 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО
    Фото: ПАИ
  • Вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО
    Фото: ПАИ
  • Вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО
    Фото: ПАИ
  • Вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО
    Фото: ПАИ
  • Вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО
    Фото: ПАИ

В церемонии и в разговоре с ветеранами принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» на постоянной основе решает вопросы, связанные с военнослужащими, их близкими, членами семей погибших бойцов. Основная цель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий.

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