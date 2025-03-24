В Пскове четырём участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

13:23, 24 марта 2025, ПАИ

Четырём участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Торжественная церемония вручения прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 24 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В церемонии и в разговоре с ветеранами принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» на постоянной основе решает вопросы, связанные с военнослужащими, их близкими, членами семей погибших бойцов. Основная цель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий.