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Происшествия

Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей

Сильный пожар вспыхнул в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей, пишет «Газета.ру».

Кадры тушения пожара в Москве. Видео: пресс-служба МЧС России

По данным МЧС России, открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса, оттуда поднимаются клубы чёрного дыма.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация по пожару уточняется.

В соцсетях москвичи сообщают, что дым от пожара виден по всему центру города.

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