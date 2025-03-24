Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей
Сильный пожар вспыхнул в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей, пишет «Газета.ру».
Кадры тушения пожара в Москве. Видео: пресс-служба МЧС России
По данным МЧС России, открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса, оттуда поднимаются клубы чёрного дыма.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация по пожару уточняется.
В соцсетях москвичи сообщают, что дым от пожара виден по всему центру города.
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