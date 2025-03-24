Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей

13:37, 24 марта 2025, ПАИ

Сильный пожар вспыхнул в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы, горит пентхаус стоимостью более миллиарда рублей, пишет «Газета.ру».

Кадры тушения пожара в Москве. Видео: пресс-служба МЧС России

По данным МЧС России, открытое горение наблюдается на крыше одного из корпусов жилого комплекса, оттуда поднимаются клубы чёрного дыма.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация по пожару уточняется.

В соцсетях москвичи сообщают, что дым от пожара виден по всему центру города.