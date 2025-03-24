Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе

14:55, 24 марта 2025, ПАИ

В реке Шелони в деревне Кокорево Порховского района обнаружено тело 34-летнего мужчины, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, пропавший в ноябре 2024 года.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.