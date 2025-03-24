Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе

В реке Шелони в деревне Кокорево Порховского района обнаружено тело 34-летнего мужчины, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, пропавший в ноябре 2024 года.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе
24 марта 2025

64 пожара произошло в Псковской области за выходные
24 марта 2025

Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и автобуса в Крыму
24 марта 2025

49-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
24 марта 2025

В Псковской области пьяный водитель сдал вместо мочи воду
23 марта 2025

В Гдовском районе водитель пострадал при опрокидывании автомобиля
23 марта 2025

В одном из городов России взорвавшийся powerbank уничтожил квартиру и чуть не убил ребёнка. Видео
23 марта 2025

Мужчина в Опочецком районе выстрелил в голову пенсионеру строительным степлером

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...