В Приморье разбился штурмовик Су-25: пилот катапультировался

14:56, 24 марта 2025, ПАИ

В Приморском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета в понедельник, 24 марта, потерпел крушение штурмовик Су-25. Инцидент произошел в безлюдной местности. Пилот успел катапультироваться, его оперативно обнаружила и эвакуировала поисково-спасательная группа.

«По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России», – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В Минобороны уточнили, что угрозы жизни и здоровью летчика нет. Причины происшествия уточняются, на месте работают специалисты ведомства. По информации военного ведомства, самолет выполнял полет без боекомплекта, разрушений на земле нет.

Су-25 (по кодификации НАТО Frogfoot – «Лягушачья лапа») – бронированный дозвуковой штурмовик. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».