Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Приморье разбился штурмовик Су-25: пилот катапультировался

В Приморском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета в понедельник, 24 марта, потерпел крушение штурмовик Су-25. Инцидент произошел в безлюдной местности. Пилот успел катапультироваться, его оперативно обнаружила и эвакуировала поисково-спасательная группа.

«По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России», – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В Минобороны уточнили, что угрозы жизни и здоровью летчика нет. Причины происшествия уточняются, на месте работают специалисты ведомства. По информации военного ведомства, самолет выполнял полет без боекомплекта, разрушений на земле нет.

Су-25 (по кодификации НАТО Frogfoot – «Лягушачья лапа») – бронированный дозвуковой штурмовик. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе
24 марта 2025

64 пожара произошло в Псковской области за выходные
24 марта 2025

Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и автобуса в Крыму
24 марта 2025

49-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
24 марта 2025

В Псковской области пьяный водитель сдал вместо мочи воду
23 марта 2025

В Гдовском районе водитель пострадал при опрокидывании автомобиля
23 марта 2025

В одном из городов России взорвавшийся powerbank уничтожил квартиру и чуть не убил ребёнка. Видео
23 марта 2025

Мужчина в Опочецком районе выстрелил в голову пенсионеру строительным степлером

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...