Псковские судебные приставы взыскали 650 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП

16:50, 24 марта 2025, ПАИ

Судебные приставы Пскова добились взыскания 650 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для родителей погибшей в ДТП молодой семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Трагедия случилась, когда водитель иномарки, направлявшийся на охоту, увидел на дороге лося и, пытаясь избежать столкновения, потерял управление и врезался в автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Оба получили тяжёлые травмы и скончались на месте.

Суд учёл все обстоятельства дела и обязал водителя выплатить моральную компенсацию. Несмотря на наличие возбужденного исполнительного производства, мужчина не исполнил решение суда в установленный срок, что привело к наложению на него штрафа в виде исполнительского сбора.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества должника. Благодаря предпринятым мерам вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счёт подразделения ведомства, уточнили в пресс-службе.