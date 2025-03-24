Псковские судебные приставы взыскали 650 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП
Судебные приставы Пскова добились взыскания 650 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для родителей погибшей в ДТП молодой семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Трагедия случилась, когда водитель иномарки, направлявшийся на охоту, увидел на дороге лося и, пытаясь избежать столкновения, потерял управление и врезался в автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Оба получили тяжёлые травмы и скончались на месте.
Суд учёл все обстоятельства дела и обязал водителя выплатить моральную компенсацию. Несмотря на наличие возбужденного исполнительного производства, мужчина не исполнил решение суда в установленный срок, что привело к наложению на него штрафа в виде исполнительского сбора.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества должника. Благодаря предпринятым мерам вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счёт подразделения ведомства, уточнили в пресс-службе.
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