Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские судебные приставы взыскали 650 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП

Судебные приставы Пскова добились взыскания 650 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для родителей погибшей в ДТП молодой семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Трагедия случилась, когда водитель иномарки, направлявшийся на охоту, увидел на дороге лося и, пытаясь избежать столкновения, потерял управление и врезался в автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Оба получили тяжёлые травмы и скончались на месте.

Суд учёл все обстоятельства дела и обязал водителя выплатить моральную компенсацию. Несмотря на наличие возбужденного исполнительного производства, мужчина не исполнил решение суда в установленный срок, что привело к наложению на него штрафа в виде исполнительского сбора.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества должника. Благодаря предпринятым мерам вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счёт подразделения ведомства, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

В ПсковГУ началась «Неделя карьеры»
24 марта 2025

Заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик»
24 марта 2025

Назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на конкурс проектов ТОС
24 марта 2025

Как купить автомобиль из салона в период высоких процентных ставок, рассказал эксперт
24 марта 2025

В Пскове детям показали, как работает спецназ Росгвардии
24 марта 2025

Как стать участником форума «Голос молодёжи», рассказали в псковском избиркоме
24 марта 2025

Работы для газификации нового Вечного огня выполнили в Локне
24 марта 2025

Число трудоустройств псковичей в январе сократилось более чем на 20%

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...