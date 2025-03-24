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Общество

Помещения обновили в стационаре великолукского филиала областной больницы

Помещения обновили в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Обновлённые помещения в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница

В стационаре создали более комфортные условия для лечения и восстановления здоровья граждан. В частности, в помещениях сделали современный дизайнерский ремонт, а их функционал вырос. Кроме того, в стационаре работает новейшее оборудование.

«Наши специалисты сделали всё возможное, чтобы создать уютную атмосферу в больнице. Мы уверены, что эти изменения сделают пребывание в стационаре более приятным и комфортным для всех пациентов. На этом мы не останавливаемся – продолжим обновлять другие помещения великолукского филиала», – рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

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