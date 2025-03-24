В России завершены испытания теста для терапии рака молочной железы

18:11, 24 марта 2025, ПАИ

В России успешно завершены испытания нового метода диагностики рака молочной железы. Этот метод позволяет выявить наследственные и приобретённые генетические изменения, а также определить, насколько эффективно будет лечение. Об этом пишут «Известия».

Теперь для диагностики достаточно одного анализа, а не целого комплекса исследований. Раньше на это уходило несколько недель, а теперь — до 10 дней.

Анализ охватывает более 20 генов, которые влияют на выбор лекарств. Благодаря этому врачи смогут заранее определить, какое лекарство подойдёт пациенту.

После регистрации в Росздравнадзоре новый метод диагностики будет доступен в федеральных и региональных клиниках по всей стране.