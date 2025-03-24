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Общество

Движение на железнодорожном переезде закроют в Великих Луках 1 апреля

Полное закрытие движения автотранспорта запланировано на железнодорожном переезде станции Великие Луки (477-й километр, улица Деповская) 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

Фото: ПАИ

Переезд будет закрыт с 9:00 до 17:00 для производства путевых работ. Автомобилистов просят заранее продумать маршрут движения.

Ранее сообщалось, что с 25 марта будет полностью перекрыто движение транспорта по путепроводу на км 491 + 578 федеральной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Новосокольническом районе.

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