Движение на железнодорожном переезде закроют в Великих Луках 1 апреля
Полное закрытие движения автотранспорта запланировано на железнодорожном переезде станции Великие Луки (477-й километр, улица Деповская) 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.
Переезд будет закрыт с 9:00 до 17:00 для производства путевых работ. Автомобилистов просят заранее продумать маршрут движения.
Ранее сообщалось, что с 25 марта будет полностью перекрыто движение транспорта по путепроводу на км 491 + 578 федеральной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Новосокольническом районе.
Победительницей регэтапа всероссийского конкурса социальной рекламы стала ученица Переслегинской гимназии
О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Владислав Бобылев: Участники программы «Герои земли Псковской» займут в регионе достойное место