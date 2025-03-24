Крупную партию гуманитарного груза собрали участники ТОС из Великолукского района
Участники ТОС деревни Баландино Великолукского района собрали крупную партию гуманитарного груза для бойцов спецоперации. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
«Жители деревни и округи объединились и поддержали наших защитников. От постоянной помощницы Любови Петровой поступили полотенца, четыре подушки и два одеяла, что станет важным вкладом в обеспечение условий для солдат. Труженица Надежда Терентьева также внесла свой вклад, передав девять полотенец и девять подушек», – рассказали активисты.
Жители деревни собрали продукты первой необходимости: макароны, картофельное пюре быстрого приготовления, лапшу, туалетную бумагу и влажные салфетки. «Общими усилиями удалось собрать часть из списка строительных материалов, что также очень важно для поддержки наших бойцов. Елена Михайлова и Татьяна Снегирева передали супы и борщи быстрого приготовления собственного производства, которые помогут бойцам в трудные моменты», – отметили тосовцы.
Женский клуб «Берегиня» из деревни Шелково передал пять маскировочных сетей. «Отдельно хочется поблагодарить Любовь Николаеву за предоставленный материал на будущие подушки и поддержку. Это яркий пример единства и солидарности, когда каждый из нас может внести свой вклад в общее дело. Спасибо всем, кто принял участие в сборе помощи!» – подытожили активисты.
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