Крупную партию гуманитарного груза собрали участники ТОС из Великолукского района

20:50, 24 марта 2025, ПАИ

Участники ТОС деревни Баландино Великолукского района собрали крупную партию гуманитарного груза для бойцов спецоперации. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

«Жители деревни и округи объединились и поддержали наших защитников. От постоянной помощницы Любови Петровой поступили полотенца, четыре подушки и два одеяла, что станет важным вкладом в обеспечение условий для солдат. Труженица Надежда Терентьева также внесла свой вклад, передав девять полотенец и девять подушек», – рассказали активисты.

Жители деревни собрали продукты первой необходимости: макароны, картофельное пюре быстрого приготовления, лапшу, туалетную бумагу и влажные салфетки. «Общими усилиями удалось собрать часть из списка строительных материалов, что также очень важно для поддержки наших бойцов. Елена Михайлова и Татьяна Снегирева передали супы и борщи быстрого приготовления собственного производства, которые помогут бойцам в трудные моменты», – отметили тосовцы.

Женский клуб «Берегиня» из деревни Шелково передал пять маскировочных сетей. «Отдельно хочется поблагодарить Любовь Николаеву за предоставленный материал на будущие подушки и поддержку. Это яркий пример единства и солидарности, когда каждый из нас может внести свой вклад в общее дело. Спасибо всем, кто принял участие в сборе помощи!» – подытожили активисты.

Ранее сообщалось, что назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на региональный конкурс проектов ТОС.