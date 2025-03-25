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Общество

Что делать, если больничный пришёлся на отпуск, рассказали псковичам

Что делать, если больничный пришёлся на отпуск, рассказали псковичам в инспекции труда в Псковской области.

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска можно оформить больничный. В этом случае отпуск должен быть продлен на количество дней, указанных в листке нетрудоспособности и совпадающих с периодом ежегодного оплачиваемого отпуска, или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий сотрудника. Для переноса отпуска нужно написать заявление.

Такое правило распространяется только на случаи заболевания или травмы самого работника.

Дни больничного во время отпуска оплачиваются. Учитываются доходы за два предыдущих календарных года.

Если страховой стаж составляет менее 6 месяцев, выплата рассчитывается из МРОТ; от 6 месяцев до 5 лет – 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка; более 8 лет – 100% среднего заработка.

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