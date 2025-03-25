В Тамбовской области провели марш-бросок памяти псковских десантников
В Тамбовской области провели марш-бросок в память о бойцах 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, сообщает издание «Инжавинский вестник».
В броске приняли участие более 130 юношей и девушек — воспитанники кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов, школьники и студенты колледжей.
Гвардии подполковник запаса Сергей Кузнецов напомнил ребятам, как четверть века назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, псковские десантники встали на пути вырвавшихся из окружения двух тысяч боевиков. Они вступили в бой с превосходящими силами противника и не дали ему пройти. Поставленную перед ними задачу десантники выполнили ценой жизни — из 90 человек остались в живых лишь шестеро. Одним из погибших был уроженец города Рассказово Тамбовской области Герой России Александр Комягин.
Перед началом марш-броска по погибшим защитникам Отечества в храме Иоанно-Предтеченского мужского монастыря отслужили молебен.
Затем юноши и девушки в военной экипировке и с макетами автомата пробежали пятикилометровую дистанцию, продемонстрировали меткость стрельбы из пневматической винтовки и точность попадания в мишень гранатой.
С 2009 года в Тамбовской области проходит марш-бросок памяти псковских десантников.
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