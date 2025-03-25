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Общество

Дождливый день ожидает псковичей 26 марта

26 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днём также прогнозируется небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днём +5...+10 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

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