Дождливый день ожидает псковичей 26 марта
26 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днём также прогнозируется небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днём +5...+10 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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