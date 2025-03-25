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Общество

93% обращений в псковское отделение фонда «Защитники Отечества» получили решения

Более 12 тысяч обращений поступило в прошлом году в региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Об этом во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложила руководитель филиала Надежда Васильева, сообщается в телеграм-канале главы региона.

Михаил Ведерников и Надежда Васильева. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Значительная часть вопросов обратившихся в фонд касалась получения удостоверений ветерана боевых действий, статуса «инвалид», выплат за ранение и награды. Более 93% уже имеют решение. Псковский филиал занимает лидирующие позиции в рейтинге по стране, отметил Михаил Ведерников.

На индивидуальном социальном сопровождении фонда находятся 323 ветерана СВО, из них 79 человек – с ограниченными возможностями, которых обеспечивают техническими средствами для реабилитации.

Ветераны вовлечены в проведение патриотических мероприятий – участвуют в уроках мужества и «Диалогах с героями», рассказывают ребятам о воинском долге и подвигах боевых товарищей. В прошлом году филиал организовал около 2000 таких встреч, в них приняли участие 180 ветеранов и 18 тысяч детей.

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