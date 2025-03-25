Новоржевский боец сразится в профессиональном поединке по правилам муай-тай на турнире Emerald Fight 9

11:18, 25 марта 2025, ПАИ

Новоржевский боец, тренирующийся в Пушкинских Горах, Илья Ильин проведёт поединок по муай-тай на турнире Emerald Fight 9 с седьмым номером лиги вне зависимости от весовых категорий Александром Донским в Нижнем Новгороде 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Александр Донской ранее занимал вторую строчку P4P Emerald Fight, но из-за проблем со здоровьем сделал перерыв в боях. Тренирует спортсмена чемпион мира по муай-тай среди профессионалов Артём Пашпорин.

Илья Ильин провёл свой дебютный поединок на нижегородской площадке 1 февраля, уступив единогласным решением судей Дмитрию Рябову.

За пять дней до события раскуплены почти все билеты на сектора возле ринга во дворце спорта «Северная звезда». На общей трибуне пока ещё доступно 103 места.

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