Об истории русского театра в XIX веке узнают участники кружка «Изборская пятница»
28 марта в Изборске соберется исторический кружок «Изборская пятница», сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника. Встреча пройдёт в рамках работы выставки «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» и будет приурочена к Международному дню театра.
Тема заседания – история русского театра в XIX веке. Участники смогут узнать об организации театральных представлений, особенностях театрального этикета, роли государства в организации театральных представлений и месте театра в жизни русского общества. Обо всем этом расскажет кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Наталья Никитина.
Встреча начнётся в 15:00 в доме купца Белянина на улице Печорской, 39.
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