Об истории русского театра в XIX веке узнают участники кружка ​«Изборская пятница»

13:26, 25 марта 2025, ПАИ

28 марта в Изборске соберется исторический кружок «Изборская пятница», сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника. Встреча пройдёт в рамках работы выставки «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» и будет приурочена к Международному дню театра.

Тема заседания – история русского театра в XIX веке. Участники смогут узнать об организации театральных представлений, особенностях театрального этикета, роли государства в организации театральных представлений и месте театра в жизни русского общества. Обо всем этом расскажет кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Наталья Никитина.

Встреча начнётся в 15:00 в доме купца Белянина на улице Печорской, 39.