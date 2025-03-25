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Общество

Игорь Иванов поздравил работников культуры с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников культуры от имени профсоюзного движения Псковской области председатель облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

«Ваш благородный труд – это не просто профессия, это настоящее призвание, наполненное творчеством, вдохновением и искренней любовью к искусству. Благодаря вашему таланту и самоотдаче наш мир становится ярче, насыщеннее и добрее. Вы не просто создаёте культурные ценности – вы бережно храните и передаёте их из поколения в поколение, воспитываете новые таланты и формируете духовный облик нашего общества», – отметил Игорь Иванов.

Он также выразил работникам культуры особую благодарность за неоценимый вклад в развитие культурной жизни региона, преданность своему делу и постоянное стремление к новым творческим достижениям и пожелал работникам культуры неиссякаемого вдохновения, ярких творческих идей и новых профессиональных открытий.

«Пусть ваш труд всегда находит отклик в сердцах людей, а каждое начинание приносит радость и удовлетворение. Крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелёгком, но таком прекрасном деле», – заключил Игорь Иванов.

Напомним, что сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

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