Сбер запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в Сбербанк Онлайн

15:20, 25 марта 2025, ПАИ

Сбер для удобства своих клиентов продолжает улучшать платёжные сервисы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут легко находить учебные заведения с помощью встроенной геокарты и оплачивать образовательные услуги парой кликов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Как работает новая функция?

Клиенты могут выбрать своё учебное заведение прямо на карте, будь то секция, детский сад, школа, колледж или вуз. После этого нужно ввести детали платежа, подтвердить оплату – и средства будут зачислены на счёт образовательного учреждения. Процесс простой и занимает не много времени.

Преимущества новой функции:

проект охватывает всю Россию. Он позволяет клиентам совершать платежи независимо от их местоположения;

теперь не нужно искать объекты с помощью каталога по названиям. Благодаря геокарте можно просмотреть объекты поблизости от текущего местоположения. Кроме того, можно ввести название в строку поиска и сразу увидеть его на карте, так проще всего удостовериться, что найдено нужное учебное заведение для платежа;

подходит для студентов колледжей и вузов, школьников, для родителей дошкольников, а также тех, кто оплачивает дополнительное профессиональное обучение или курсы повышения квалификации;

функционал уникален для российского рынка банковских приложений. Услуга уже пользуется спросом, несмотря на недавний запуск. Каждый месяц количество пользователей растёт.

Как начать пользоваться?

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в приложение Сбербанк Онлайн. Там необходимо во вкладке «Платежи» открыть каталог «Образование» или использовать поиск по приложению, введя ключевые слова, такие как «Найти на карте», «Детский сад» или «Образование». Сервис доступен всем клиентам Сбербанка со смартфонами на операционной системе Android от версии 16.0.