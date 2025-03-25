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Приставы помогли псковичке вернуть деньги за некачественную дверь и получить 418 тысяч рублей моральной компенсации

Судебные приставы помогли псковичке вернуть деньги за некачественную дверь и получить компенсацию за моральный ущерб, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Псковичка приобрела дверь в одном из магазинов города, но на дверных полотнах обнаружила явные дефекты. После этого она обратилась в магазин с претензией и ей предложили заменить дверные полотна на новые. При распаковке, женщина увидела, что и они имеют такие же дефекты.

Она подготовила официальную претензию, в которой потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей полную стоимость товара, но директор магазина не собирался возвращать деньги. Через суд девушка потребовала вернуть ей денежные средства в размере стоимости двери, а также выплатить моральный ущерб на общую сумму в размере 418 тысяч рублей.

Документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пскова. Директор знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с принадлежащей неплательщику машиной, а также был наложен арест на деньги, находящиеся в банке. В результате этих мер вся сумма задолженности была взыскана, уточнили в пресс-службе.

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