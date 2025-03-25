Торжественный приём для детей-сирот и приёмных семей прошёл в Псковской области

16:09, 25 марта 2025, ПАИ

Ежегодный торжественный приём семей, принявших на воспитание детей, состоялся в правительстве Псковской области сегодня, 25 марта, передаёт корреспондент ПАИ. На приём были приглашены 16 победителей областного творческого конкурса сочинений «От героев былых времён не осталось порой имён…», их опекуны, приёмные родители и директора организаций для детей-сирот.

«У нас стало доброй традицией ежегодно проводить торжественный приём для дружных и ярких семей, которые приняли на воспитание детей из разных уголков страны. История учит, что вместе плечом к плечу мы можем справиться с любыми вызовами. Важно помнить эти уроки, знать свою историю, знать героев, которые защитили нашу страну, и сегодня мы сражаемся за её будущее», – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В торжественном приёме приняли участие гости из Ульяновской и Херсонской областей, включая двух опекаемых детей из Херсонской области, чьи родители погибли при обстрелах. «Старинный город, всё очень нравится. Люди добрые, отзывчивые, приняли очень хорошо», – поделились впечатлением от поездки сёстры Ирина и Марина.

В этом году мероприятие было приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию подвига псковских десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

Церемонию открыл творческий номер Ники Добровой с детским эстрадным хором «Талантика», исполнившим песню «Солнечный круг».

В конкурсе, организованном комитетом по социальной защите Псковской области, участвовали 45 детей. Победители были определены в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Пять работ получили специальные номинации.

Фоторепортаж с торжественного приёма смотрите здесь.