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Экономика

Средний размер автокредита снизился более чем на 15% в феврале

Средний размер автокредита в России в феврале текущего года снизился на 17,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

В феврале 2024 года средний размер автокредита составлял 1,46 миллиона рублей, а на сегодняшний день этот показатель сократился до 1,23 миллиона рублей, уточнили в агентстве.

Ситуация с автокредитованием в каждом регионе разная. Например, в феврале в Москве зафиксировали самый высокий размер автокредита (1,64 миллиона рублей), а в Самарской области – самый низкий.

Доля кредитования на авторынке в феврале этого года составила 46 %. Выдача кредитов по новым автомобилям в количественном выражении упала на 31 %, а в деньгах – на 46 %. В сегменте поддержанных машин показатели снизились на 51 % и на 59 % соответственно.

Ранее псковичам рассказали, как приобрести новый автомобиль из салона, не беря на него кредит. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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