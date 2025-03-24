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Общество

Как купить автомобиль из салона в период высоких процентных ставок, рассказал эксперт

Как купить новый автомобиль из салона при высоких процентных ставках, рассказал руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.

Александр Поповкин. Фото: ПАИ

«В начале этого года мы наблюдаем некоторое охлаждение на автомобильном рынке из-за высоких процентных ставок. Покупательский спрос снижается, а 90 % сделок на покупку оформляются в кредит», – отметил гость студии. Он объяснил это тем, что люди находятся в замешательстве: приобрести ли им автомобиль или положить деньги на депозит, ведь сейчас банки дают на них хорошие проценты.

В связи с этим импортёры предлагают выгодные условия кредитования, например рассрочки. «Можно взять рассрочку от года до семи лет. Многие люди так и делают: берут рассрочку с первоначальным взносом от 40 %, а часть денежных средств кладут на депозит. Таким образом, у них есть и денежная подушка безопасности, и автомобиль», – рассказал о схеме покупки Александр Поповкин.

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