Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти

07:38, 26 марта 2025, ПАИ

Житель Великих Лук предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что вечером 17 сентября 2024 мужчина находился в заброшенном здании, где во время конфликта на фоне изрядно выпитого спиртного минимум 12 раз ударил мужчину кулаком по голове и один раз в шею. В итоге мужчина в результате полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени.

Теперь великолучанин обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Прокурор города направил уголовное дело в суд для рассмотрения.