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Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти

Житель Великих Лук предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти. Фото: ПАИ

Установлено, что вечером 17 сентября 2024 мужчина находился в заброшенном здании, где во время конфликта на фоне изрядно выпитого спиртного минимум 12 раз ударил мужчину кулаком по голове и один раз в шею. В итоге мужчина в результате полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени.

Теперь великолучанин обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Прокурор города направил уголовное дело в суд для рассмотрения.

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