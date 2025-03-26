Об опасных последствиях бессонницы рассказал врач
Об опасных последствиях бессонницы рассказал врач-сомнолог Максим Новиков, пишут «Известия».
Помимо сложности засыпания, бессонница проявляется также и в общем ухудшении качества сна, пояснил он.
При этом одним из самых опасных последствий бессонницы является повышение рисков развития опасных хронических заболеваний, например заболеваний сердца и сосудов, рака, диабета и инсульта.
«Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний», – рассказал Максим Новиков.
Одной из причин появления бессонницы может быть недостаточная выработка мелатонина – гормона, который регулирует биологические ритмы организма. Также причиной расстройства сна может стать высокое содержание в организме гормона стресса – кортизола.
Кроме того, существует и генетическая предрасположенность к бессоннице, добавил специалист.
В случае если бессонница стала хронической, следует обратиться к врачу-сомнологу, посоветовал Максим Новиков.
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