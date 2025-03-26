Об опасных последствиях бессонницы рассказал врач

08:02, 26 марта 2025, ПАИ

Об опасных последствиях бессонницы рассказал врач-сомнолог Максим Новиков, пишут «Известия».

Помимо сложности засыпания, бессонница проявляется также и в общем ухудшении качества сна, пояснил он.

При этом одним из самых опасных последствий бессонницы является повышение рисков развития опасных хронических заболеваний, например заболеваний сердца и сосудов, рака, диабета и инсульта.

«Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний», – рассказал Максим Новиков.

Одной из причин появления бессонницы может быть недостаточная выработка мелатонина – гормона, который регулирует биологические ритмы организма. Также причиной расстройства сна может стать высокое содержание в организме гормона стресса – кортизола.

Кроме того, существует и генетическая предрасположенность к бессоннице, добавил специалист.

В случае если бессонница стала хронической, следует обратиться к врачу-сомнологу, посоветовал Максим Новиков.