Сбежавший из исправительного центра великолучанин отправится в тюрьму

08:39, 26 марта 2025, ПАИ

Великолучанин, сбежавший из исправительного центра, отправится в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Мужчине было заменено лишение свободы на принудительные работы. Однако он уклонился от отбывания наказания и сбежал из исправительного центра. В суде он заявил, что работа для него слишком тяжелая.

Суд заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы.

Прокуратура Великих Лук поддержала представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы.