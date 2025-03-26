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Происшествия

Сбежавший из исправительного центра великолучанин отправится в тюрьму

Великолучанин, сбежавший из исправительного центра, отправится в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Мужчине было заменено лишение свободы на принудительные работы. Однако он уклонился от отбывания наказания и сбежал из исправительного центра. В суде он заявил, что работа для него слишком тяжелая.

Суд заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы.

Прокуратура Великих Лук поддержала представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы.

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