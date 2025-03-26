Назван продукт, который может подавлять аппетит

08:29, 26 марта 2025, ПАИ

Продукт, который может снижать аппетит, назвал врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что шпинат за счет содержания мощных соединений, называемых тилакоидами, может снижать аппетит.

«Поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету», – посоветовала специалист.

Кроме того, в шпинате содержатся белок, клетчатка, железно, а также витамины А, С и К, добавила Людмила Сухорукова.