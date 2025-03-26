Экс-чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова выиграла всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Чемпионка Европы 2017 года Александра Савенкова выиграла Всероссийские соревнования «Весенний Кубок ФАУ МО РФ ЦСКА», которые проходят в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.
До финального спарринга Савенкова дошла, заняв четвёртое место квалификации и обыграв в плей-офф спортсменок из Москвы и Московской области.
В финале великолучанка со счётом 148:146 переиграла ещё одну москвичку Марию Димидюк.
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Экс-чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова выиграла всероссийские соревнования по стрельбе из лука
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