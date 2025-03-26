«Битва на Ловати» пройдёт в Великих Луках
Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега в «Семейном зачёте» в рамках фестиваля «Турнир Чечако. Битва на Ловати» пройдут в Великих Луках 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.
Ловля пройдёт в двух турах «Семейного зачёта». Вес улова юного рыболова будет увеличен вдвое исходя из общей таблицы, а улов взрослого наоборот – вдвое сокращён. Ловля будет идти в два тура продолжительностью 4 часа 30 минут первый и 6 часов – второй.
К зачёту судьи будут принимать большую щуку, окуня, жереха, язя, голавля, налима и сома. При поимке судака участник должен будет сразу же отпустить рыбу, поскольку на момент ловли на него будет распространяться нерестовый запрет. При поимке иного вида рыбы к её весу добавляется 250 граммов. Всю пойманную рыбу после взвешивания в обязательном порядке нужно будет отпустить обратно в водоём.
Победителей и призёров соревнований наградят медалями, кубками и грамотами, а лучшую семью объявят чемпионом турнира – она получит главный приз.
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